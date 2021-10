Gołębie w reklamówce to tylko początek. Oto najdziwniejsze interwencje krakowskich strażników miejskich

O pasażerze na gapę, podróżującym na dachu autobusu nr 114 strażnicy dowiedzieli się od inspektora MPK. To on ok. 8 rano, z przystanku przy Stawowej zadzwonił prosząc o pomoc. Ptak zachowywał się spokojnie, więc strażnicy skontaktowali się ze strażakami, aby pomogli w ściągnięciu zwierzęcia. Gdy sztuka się udała, przetransportowali go do radiowozu przewozowego, by ostatecznie przekazać go w fachowe ręce specjalistów. Z wstępnych oględzin wynikało, że łabędzicy nic nie dolega …. może poza lekkim stanem oszołomienia.

Straż Miejska Kraków