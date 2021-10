Góral skazany za znęcanie się nad żoną. Córka bitej nie chciała wzywać pogotowia, bo „co by ludzie gadali”

Do przemocy psychicznej i fizycznej dochodziło między czerwcem 2019 r. a lipcem 2020 r. we wsi koło Nowego Targu. Józef Ś. stawał się agresywny i wulgarny w stosunku do żony (nie tylko pod wpływem alkoholu), z którą był w stałym związku od 1969 roku.

Mieszkali na parterze domu, syn mężczyzny z żoną i dwójką dzieci zajmowali pomieszczenia na piętrze. Oskarżony znieważał żonę, mówił, że nic do niej nie należy, wyrzucał z domu, a gdy zgłosiła fakt znęcania na policji, obiecał poprawę i dlatego kobieta wycofała skargę i wróciła do męża. Synowi też mężczyzna robił wyrzuty na tle majątku i miał pretensje, że syn się niczego nie dorobił.

Na wiosnę 2019 r. żona Józefa Ś. poprosiła o pieniądze na zakupy i obiecała, że odda je, gdy dostanie rentę. Gdy jednak zrezygnowała z wyjścia do sklepu, mężczyzna przyszedł do żony, dusił ją, pobił i skopał, potem kazał się przeprosić. Z obawy przed przemocą kobieta przeprosiła męża i pojechała z nim do sklepu, choć wstydziła się widocznych na twarzy siniaków. Zadzwoniła do córki, że została pobita i prosiła o wezwanie pogotowia i policji, ale córka odmówiła, bo „ludzie by gadali”.