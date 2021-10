Gorlice. Kto i kiedy znajdzie sposób, by nieczynna od lat cegielnia przestała być grobem dla bezdomnych? Halina Gajda

Kolejne ciało znalezione na terenie nieczynnej cegielni przy ulicy Korczaka w Gorlicach na nowo wywołało pytanie: jak długo jeszcze obiekt nie będzie na tyle zabezpieczony, by nie mieli do niego dostępu bezdomni i ? To już czwarty zgon w tym miejscu.