Gorlice. Nawet padający śnieg i wiatr nie potrafi ich zniechęcić. Lód w wodzie też nie, choć kilku morsów miało minę "co ja tutaj robię?"

Tuż przed godziną 10, przy Dolnej w Gorlicach pojawiło się kilka samochodów. Morsy stawiły się na cotygodniową zbiórkę. Pod pachą karimata albo kawałek wykładziny tudzież grubej tektury. Na ramieniu torba z ręcznikiem i ciuchami na przebranie. Żadnych termosów z gorącą herbatą, żadnych przenośnych ogrzewaczy. Krótka rozgrzewka i chlup do wody. Dzisiaj jedni, dla niepoznaki albo zachowania twarzy twardziela, albo twardzielki, pokrzykiwali: to jest to! Inni przeciwnie: zaraz ucieknę! Zaraz po tym, wchodzili jeszcze głębiej w nurt. Kilka minut kąpieli i wyjście. Przy czym wszyscy zgodnie twierdzą, że morsowanie to bułka z masłem w porównaniu do tego, jakie sztuczki trzeba wykonać, by po wyjściu z lodowatej wody szybko się ubrać.

Nowe narzędzie do walki z cyberprzestępczością od CERT Polska