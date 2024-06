Gorlice. Radny miejski traci mandat po wyroku sądu. Protest wyborczy zgłosiła jego koleżanka startująca w wyborach z tej samej listy

Wszystko dla praworządności

Ta sprawa ma tak naprawdę swój początek w 2019 roku kiedy to inna ówczesna radna, Mariola Migdar, również protestowała przeciwko objęciu przez Jędrzejowskiego mandatu, argumentując, że nie mieszka on na stałe w Gorlicach, a jedynie tu pracuje.

- Zgodnie z przysługującym mi prawem, określonym stosownymi artykułami kodeksu wyborczego, złożyłam protest wyborczy, dotyczący braku biernego prawa wyborczego kandydata do Rady Miasta Gorlice Krzysztofa Jędrzejowskiego - tłumaczy Alicja Nowak. - Wniosłam do sądu o stwierdzenie nieważności wyboru Krzysztofa Jędrzejowskiego, który nie posiadał w dniu wyborów prawa wybieralności w Gorlicach, gdyż jego centrum życiowym jest Moszczenica. Sąd w Nowym Sączu wygasił mandat radnego uznając jako dowód w tej sprawie logowania się jego telefonu - dodaje.

- Te fakty w 2019 roku zostały potwierdzone przez komisarza wyborczego w Nowym Sączu w 2019 roku, w postępowaniu, które zostało wszczęte z inicjatywy Marioli Migdar - przypomina Alicja Nowak. - Komisarz bez wątpliwości ustalił, że centrum życiowym radnego jest Moszczenica. Zaznaczył też, że Rafał Kukla, burmistrz Gorlic złamał prawo wyborcze. To jednak nie zakończyło sprawy. Burmistrz z komisarzem się nie zgodził, więc ten, trzymając się procedur, skierował skargę do sądu, który, wbrew przedstawionym argumentom, wtedy komisarzowi racji nie przyznał - dodaje.

- Ja ze swojej strony zrobiłam, co mogłam, by chociaż w niewielkiej części przyczynić się do praworządności - podkreśla Alicja Nowak. - Powiązania koleżeńskie, wzajemne zależności i układy, to rak drążący wiele samorządów, gorlicki nie jest od nich wolny. Milczące przyzwolenie większości wynika ze strachu, chociażby o utratę pracy, stanowiska lub w obawie o inne reperkusje - dopowiada.