Gregorian to legenda muzyki chóralnej. Słynny chór posłuchamy 10 grudnia w ICE Kraków

Od ponad 20 lat chór Gregorian zdobywa serca publiczności na całym świecie, łącząc w swojej muzyce elementy chorału gregoriańskiego z nowoczesnymi aranżacjami i popularnymi utworami. Trasa zaplanowana na 2023 roku pozwoli słuchaczom doświadczyć niezwykłej atmosfery koncertów chóru na żywo, pełnych emocji i wizualnych wrażeń.

Album "Pure Chants" zawiera zarówno klasyczne dzieła chóralne i hymny, jak i ulubione utwory folkowe oraz popowe. W swoim repertuarze zespół ma obecnie prawie 300 utworów, od muzyki klasycznej po standardy popu i współczesne rockowe hity z ostatnich 40 lat. Są to m.in. utwory: "Nothing Else Matters" (Metallica), "Moment of Peace" (Gregorian), "Join Me" (HIM), "Voyage Voyage" (Desireless), "Sadeness" (Enigma), "Angels" (Robbie Williams), "Forever Young" (Alphaville), "Let Down" (Radiohead) czy "Fix You" (Coldplay).