Grybów. Osuwisko zagraża budynkom Caritas, doprowadzi do katastrofy budowlanej? Na jego zabezpieczenie wydali blisko 700 tys. zł [ZDJĘCIA]

Osuwisko uszkodziło mur i budynek

Po tym jak doszło do uszkodzenia muru, sprawę zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ten wydał decyzję zakazującą dalszego korzystania z budynku, w którym mieściły się biura Caritasu. Osuwisko było konsekwencją zawalenia się murów oporowych wykonanych z kamienia naturalnego. Trzy z czterech kaskadowo ułożonych wzmocnień uległy zawaleniu. W konsekwencji odsłoniła się część fundamentów budynku biurowo-gospodarczego. Do momentu ustabilizowania terenu, nie można korzystać z tego obiektu.