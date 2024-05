Hala Maki. Nowe miejsce na kulinarnej mapie Krakowa już otwarte

Godziny otwarcia Hali Maki

Hala Maki została otwarta w poniedziałek 29 kwietnia. Przez kilka dni będzie działać w trybie testowym, podczas którego zostanie sprawdzony sprzęt, ale już teraz można korzystać z bogatej oferty kulinarnej. Oficjalne otwarcie tego miejsca nastąpi w piątek 10 maja. Wtedy otwarty ma zostać również bar, a od godz. 8 będzie oferowane śniadanie. Obecnie hala jest czynna codziennie od godz. 10 do 22, a od 10 maja będzie czynna od niedzieli do czwartku do godz. 22, natomiast w piątki i soboty do godz. 1. Lokale serwujące jedzenie otwierane są o godz. 12, kawiarnia o godz. 10.

Dla gości przygotowano około 500 miejsc siedzących na parterze hali i na antresoli. Na górnym poziomie umiejscowiono dodatkowo kącik zabaw dla dzieci.