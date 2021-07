Helena Jarosz (Omega Olkusz). Podwójna medalowa „żabkarka”, ale nie boi się nowych wyzwań. ZDJĘCIA z zawodów

Jak oceniasz swój występ w mistrzostwach Polski, rozegranych w Oświęcimiu? Złoty medal na 50 metrów „żabką” i brązowym na 100 metrów tym samym stylem to chyba powody do satysfakcji?

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdobyłam dwa medale na trzy indywidualne straty stylem klasycznym, to nie może być powodów do narzekań. Lekki niedosyt jednak pozostał.

Przypuszczam, że chodzi ostatni start, na 200 metrów „żabką”, zakończony czwartym miejscem, czyli najgorszym dla każdego sportowca.

Każdy wynik trzeba umieć przyjąć z pokorą. Jeśli mówię o niedosycie, to z dwóch powodów. Właśnie na 200 metrów stylem klasycznym, w zimowych mistrzostwach Polski na krótkim basenie, zdobyłam „złoto”, więc chciałam je obronić. Nie udało się, choć mam świadomość, że całkiem inaczej pływa się na krótkim basenie niż na długim. Poza tym, w wyścigu na dwieście metrów „żabką” w mistrzostwach poprawiłam się tylko o 0,20 sekundy w porównaniu do wiosennych miesięcy, w których pracuje się na pełnych obciążeniach. Z kolei w dwóch medalowych dla mnie wyścigach odnotowałam progres swoich czasów. Coś zatem w tej mojej „dwusetce” nie do końca zagrało.