Heroiczna walka Comarch Cracovii z GKS-em Tychy

Comarch Cracovia po raz drugi w tym sezonie zmierzyła się z GKS-em Tychy, choć to nie był mecz z drugiej rundy. „Pasy” grały to spotkanie awansem z listopada, z terminu w którym mają Puchar Kontynentalny. Poprzednia potyczka w Krakowie skończyła się wygraną gospodarzy 2:0. Tym razem minimalnie lepsi byli goście.

Nowy zawodnik Comarch Cracovii

Comarch Cracovia stale wzmacnia skład. Nowym zawodnikiem został 29-letni napastnik Grigorij Miszczenko, który posiada paszport Rosji oraz Tadżykistanu. Zawodnik związał się z Pasami kontraktem obowiązującym do końca obecnego sezonu. Nie było go jeszcze w składzie na ten mecz. Ostatni sezon spędził z kolei w Sokole Krasnojarsk, gdzie w 49 meczach zdobył 13 punktów za 8 goli i 5 asyst.

Gol Jacenki

Wracając jednak do meczu, to krakowianie przetrwali grę w osłabieniu, a gdy ono się skończyło Shirley pojechał sam na bramkę, ale strzelił koło słupka. Po chwili Muller uderzył z linii niebieskiej, ale zatrzepotała tylko boczna siatka bramki. Próbował też Csamango, który strzałem z kąta sprawdził refleks Lewartowskiego. Bramkarz tyszan był w opałach, o mało co nie pokonał go Nemec. Gdy zespoły grały 4 na 4 wykazać musiał się Pieriewozczikow, broniąc strzał Kotlorza. A niebawem rosyjski golkiper wygrał pojedynek będąc w sytuacji sam na sam z tym zawodnikiem. W 17 min wydawało się że bramka musi już paść – Cichy był przed bramkarzem, ale nie zdołał go pokonać strzałem z bliska.