Hity muzyki filmowej na szczycie Beskidu Sądeckiego. 24 lipca koncert "Emmanuelle - muzyka filmowa" na stacji Słotwiny Arena

Po ciągnącej się w nieskończoność przerwie od koncertowania przeboje kina francuskiego, włoskiego, polskiego, hiszpańskiego i amerykańskiego wybrzmią na wyjątkowej scenie ulokowanej na samym szczycie gór. To gratka zarówno dla fanów krajobrazów wprawiających w zachwyt, jak i najpiękniejszych dźwięków muzyki na żywo.

- Ten koncert jest wyjątkowy pod wieloma względami. Lokalizacja zapiera dech w piersiach, a skład artystów, jaki wystąpi na scenie, to zdecydowanie niebanalna propozycja. Ponadto po dłuższej przerwie powraca muzyka grana na żywo, a to wartość nie do przecenienia! - mówi o koncercie Grzegorz Lenartowicz, dyrektor ds. komunikacji Słotwiny Arena.

Krynica-Zdrój może pochwalić się jedną z najciekawszych wież widokowych w Europie. Panorama Beskidu Sądeckiego rozciągająca się z tego magicznego miejsca zapiera dech w piersiach, a na wieżę widokową wiedzie urokliwa ścieżka wśród konarów drzew o ponad kilometrowej długości. Każdy uczestnik koncertu, pod tę niemal 50-metrową, drewnianą konstrukcję będzie mógł dostać się koleją krzesełkową.