Hokej. Re-Plast Unia Oświęcim pokonała Ciarko Sanok. To była jednak droga przez mękę [ZDJĘCIA] Jerzy Zaborski

Ekstraklasa hokeja. Re-Plast Unia Oświęcim - Ciarko STS Sanok 2:1. Mecz w Oświęcimiu oglądała grupa sanockich kibiców, którzy przyjechali za swoją drużyną prawie 300 km. Na zdjęciu: Aleksiej Trandin, napastnik oświęcimian, stara się oszukać sanockiego bramkarza, Filipa Świderskiego. Jerzy Zaborski Zobacz galerię (38 zdjęć)

Re-Plast Unia Oświęcim, po ciężkim boju, pokonała Ciarko STS Sanok. Walka toczyła się nie tylko na lodzie, ale także werbalna na trybunach. Do Oświęcimia przyjechała spora grupa sanockich kibiców, pokonując blisko 300 km. To zmobilizowało miejscowych fanów do dopingu, więc mecz toczył się w gorącej, ale sportowej atmosferze. We wtorek, 19 października 2021, oświęcimianie zagrają u siebie o Superpuchar Polski z JKH GKS Jastrzębie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.