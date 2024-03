Hokej. Re-Plast Unia Oświęcim wygrywa drugi mecz w Tychach, będąc o "Dziubka" lepsza jest o krok od wielkiego finału

W play-off ważne jest otwarcie wyniku. Udało się to tyszanom i tak pozostało do zakończenia premierowej odsłony.

W drugiej części skuteczniejsi byli oświęcimianie. Po strzale Petera Bezuszki i rykoszecie od jednego z tyszan, był remis.

Później, podczas gry w przewadze, Ville Heikkinen ładnie rozegrał akcję, zagrywając wzdłuż do Kamila Sadłochy. Po jego strzale Tomasz Fuczik wybił krążek przed siebie, a do siatki wepchnął go Erik Ahopelto.

Po podaniu od Mateusza Bryka, z prawej strony w oświęcimską tercję obronną wjechał Wiktor Turkin, trafiając w bliższy róg. Być może w tej sytuacji Linus Lundin był zasłonięty przez obrońcę.

Kalle Valtola rozpoczął akcję, po której Krystian Dziubiński zdobył gola na wagę wygranej w Tychach. Jerzy Zaborski

W 58 min Henry Karjalainen szukał dalszego roku, ale Tomasz Fuczik na szpagacie złapał krążek. Zatem kibice mogli się szykować na nadprogramowe emocje.