Hokej. Re-Plast Unia Oświęcim wzięła rewanż na JKH GKS Jastrzębie za Superpuchar Polski [ZDJĘCIA, KIBICE] Jerzy Zaborski

Ekstraklasa hokeja na lodzie: Re-Plast Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie 5:2. Andrej Themar strzela gole jak na zawołanie. Kibice mają powody do radości z postawy swoich pupili. Jerzy Zaborski

Re-Plast Unia Oświęcim wzięła rewanż w walce o ligowe punkty na JKH GKS Jastrzębie za porażkę w Superpucharze Polski. Sukces jest tym cenniejszy, bo przybliża oświęcimian do walki w turnieju finałowym o Puchar Polski. Do zakończenia drugiej rundy fazy zasadniczej pozostały trzy mecze, a właśnie po niej pierwsze cztery zespoły zakwalifikują się do walki o trofeum.