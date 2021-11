Hokej. W derbach Małopolski trwała wymiana ciosów. Ostatecznie Re-Plast Unia Oświęcim pokonała Tauron Podhale Nowy Targ [ZDJĘCIA] Jerzy Zaborski

Derby Małopolski hokejowej ekstraklasy: Re-Plast Unia Oświęcim - Tauron Podhale Nowy Targ 6:5. Na zdjęciu: Łukasz Krzemień zdobywa trzecią bramkę dla oświęcimian Jerzy Zaborski Zobacz galerię (27 zdjęć)

W derbach Małopolski hokejowej ekstraklasy Re-Plast Unia Oświęcim pokonała we własnej hali Tauron Podhale Nowy Targ, biorąc rewanż za porażkę z pierwszej rundy. Tym razem klimat rywalizacji był inny niż na początku sezonu Re-Plast był bez formy. Przed przerwą dla reprezentacji podopieczni Toma Coolena mieli na koncie osiem zwycięstw. Górale to outsider rozgrywek, ale konfrontacja oświęcimian z nowotarżanami od lat nazywana jest hokejowymi klasykami, bez względu na kadry obu ekip i pozycję w tabeli. Nic dziwnego, że wynik był sprawą otwartą do ostatniej sekundy meczu. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.