Hutnik Kraków będzie miał drugie sztuczne boisko. I to bardzo szybko

- Długo walczyliśmy o to boisko, bo nasza infrastruktura kuleje mocno, szczególnie jeżeli chodzi o naszą akademię - mówi Artur Trębacz, prezes Hutnika. - Trenuje tutaj pięćset dzieciaków. W okresie zimowym, ale też częściowo jesienią i wiosną, było nam bardzo ciężko, bo musieliśmy korzystać z jednego boiska oświetlonego. Dwa trawiaste na okres zimowy praktycznie zapadały w sen zimowy, a my musieliśmy wynajmować sporo obiektów zewnętrznych, co generowało duże koszty.

Dodaje: - Lobbowaliśmy więc mocno za powstaniem drugiego sztucznego boiska. No i dzięki przychylności przede wszystkim pana dyrektora Kowala z Zarządu Infrastruktury Sportowej, a także prezydenta Jacka Majchrowskiego i całej rady miasta udało się znaleźć środki na tę inwestycję. Szybko ruszamy z pracami. Do końca roku, a w zasadzie do 15 grudnia boisko ma już gotowe.