Hutnik Kraków - KKS Kalisz. Porażka ekipy z Nowej Huty ZDJĘCIA

Hutnik - KKS. 0:1 po rzucie rożnym

Piąta minuta - strzał Kaszuby z 15 m obok celu. Obok celu, ale kaliski zespół wyraźnie przeszedł do ataku. W 10 min Radzewicz i Gordillo przeprowadzili składną akcję i z niej goście nic jeszcze nie ugrali, bo Leszczyński wybił piłkę na róg. Jednak gdy wykonał go Borecki, a Kendzia zagłówkował, piłka znalazła się już w siatce Hutnika. 0:1.

Goście byli bardziej dynamiczni, gospodarze do gry dopiero się zbierali. W 19 min stworzyli po stałym fragmencie pierwszą okazję do wyrównania. W polu karnym Kieliś opanował w gąszczu piłkę, stworzył sobie sytuację do strzału - co łatwe nie było. Ale z 8 m trafił w bramkarza.

Powinien być rzut karny

Krakowianom problemy sprawiał Gordillo, jego dwa uderzenia były jednak niecelne. A w 32 min, po rozegraniu rzutu wolnego, obejrzeliśmy najlepszy strzał hutników w I połowie: z 25 m Świątek wypalił w poprzeczkę.