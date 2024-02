I liga koszykarek. Zacięte derby Małopolski dla AZS Politechniki Korony

Pierwszą kwartę lepiej rozpoczęły krakowianki i one poza wynikiem 2:0 prowadziły praktycznie cały czas. Momentami była to nawet dość pokaźna przewaga, ale bochnianki potrafiły kilka razy być bardzo blisko. Straty odrobiły jednak dopiero w drugiej kwarcie, gdy doprowadziły do remisu 28:28, by następnie przez kilka minut nawet prowadzić. Dopiero sama końcówka drugiej części sprawiła, że na przerwę liderki I ligi schodziły z jednym punktem zapasu. Było 42:43.

Trzecia kwarta to wciąż bardzo wyrównana gra i zmieniające się raz za razem prowadzenie. Przed decydującym starciem było 58:59 i jasnym się stało, że o wszystkim przesądzi ostania część. Tę lepiej rozegrały krakowianki i one cieszyły się ostatecznie z wygranej.

Contimax MOSiR Bochnia - AZS Politechnika Korona Kraków 66:73 (23:28, 19:15, 16:16, 14)

Contimax MOSiR: Bukowczan 16, Krawiec 13, Kocaj 9, Zuchora 8, Rak 6 oraz Zając 8, Duchnowska 4, Więcek 2.

AZS PK: Woźniak 21, Wdowiuk 20, Popiół 13, Majda 4, Mazur 2 oraz Kuras 5, Kopiec 4, Wojtylas 4, Węglarz 0.

Sędziowali: Łukasz Oleksy oraz Bartłomiej Nycz.