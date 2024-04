Ich nie zobaczymy już w samorządzie pod Tatrami. Przegrali niedzielne wybory

Z lokalną polityką – na własnych warunkach – pożegnał się także Edward Tybor z Jurgowa. Od 1998 roku sprawował mandat radnego powiatu tatrzańskiego, a od 2002 roku był przewodniczącym tejże rady. Tybor w tegorocznych wyborach w ogóle nie kandydował.

Z lokalną polityką rozstanie się także Leszek Dorula – burmistrz Zakopanego. Sprawuje on tą funkcję od 9 lat, a wcześniej był radnym miejskim. W samorządzie przepracował 22 lata. Dorula postanowił zrezygnować z pracy w urzędzie. - Staram się pracować na pełnych obrotach, trochę kosztem zdrowia i rodziny. Odbiło mi się to na zdrowiu. Dostałem szlaban od żony na dalszą pracę burmistrza. Mam wrócić do życia rodzinnego – tak tłumaczył swoją rezygnację z wyborów Leszek Dorula. Zapowiedział, że odejdzie na emeryturę. Kto go zastąpi w urzędzie miasta – tego dowiemy się 21 kwietnia. W drugiej turze wyborczej będą walczyć o to stanowisko Agnieszka Nowak-Gąsienica – dotychczasowa zastępczyni Doruli, a także Łukasz Filipowicz – lokalny przedsiębiorca.