Idą upały. Dorożki z zakazem postoju i przejazdu przez Rynek Główny do odwołania Ewa Wacławowicz

Andrzej Banas / Polska Press

Jak prognozuje IMGW w najbliższych dniach w Krakowie temperatura powietrza może osiągnąć nawet 34 stopnie Celcjusza. Takie wskazania są szczególnie niebezpieczne dla zwierząt, w tym dla koni, które od rana do wieczora stoją na Rynku Głównym. Z myślą o nich od 7 lipca do odwołania, od 9:00 do 19:00 wprowadzono zakaz postoju i przejazdu dorożek przez płytę Rynku. Zamknięty będzie również postój mieszczący się koło Bazyliki Mariackiej przy ul. Mikołajskiej.