Igrzyska Europejskie. Radni PO chcą budowy nowych stadionów i parku olimpijskiego za rządowe pieniądze Bartosz Dybała

Plan jest taki, by igrzyska europejskiej w Krakowie i Małopolsce miały odpowiednią rangę, przyciągnęły kibiców i zapewniły promocję dla miasta i regionu. Pieniądze na organizację wydarzenia ma przekazać rząd Archiwum

Radni miejscy Platformy Obywatelskiej domagają się, by rząd sfinansował z budżetu centralnego nie tylko modernizację stadionu Wisły Kraków, ale również m.in. budowę parku olimpijskiego na zielonych terenach w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego. Domagają się też budowy nowych stadionów dla Wieczystej i Hutnika Kraków - wszystko w związku z Igrzyskami Europejskimi, które mają się odbyć m.in. w Krakowie w 2023 roku. - Chcielibyśmy, aby Kraków pozyskał jak największe środki z budżetu państwa - przekonuje radny Andrzej Hawranek, który wraz z kolegami z PO poinformował o złożeniu w tej sprawie rezolucji m.in. do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. koordynacji działań przygotowawczych, związanych z IE. To właśnie wicepremier Sasin zapowiedział ostatnio, że rząd weźmie na siebie opłacenie wszystkich kosztów organizacyjnych, związanych z igrzyskami europejskimi.