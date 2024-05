Inauguracja nowej atrakcji dla turystów w Krakowie. Nocny bieg na dystansie 5 kilometrów i zwiedzanie Kopca Kościuszki

„Biegiem na Kopiec Kościuszki” czyli nocny bieg zorganizowany we współpracy z Biegiem Twierdzy Kraków wystartował po zmroku ok. godz. 20.00. Z kolei dekoracja została przewidziana na ok. godz. 22. gdy biegacze uporali się już z 5-kilometrową trasą. Zwycięzcy biegu odebrali medale w wyjątkowym miejscu – na szczycie Kopca Kościuszki. Wręczył je prof. Piotr Dobosz – nowy prezes Komitetu Kopca Kościuszki.

Po zakończeniu biegu, około 22.30, uczestnicy będą mogli bezpłatnie zwiedzić Kopiec Kościuszki i zobaczyć wyjątkową, nocną panoramę Krakowa. Tego wieczoru także osoby nie biorące udziału w biegu będą mogły skorzystać z bezpłatnego nocnego zwiedzania.

To wydarzenie zainaugurowało nową ofertę turystyczną na Kopcu Kościuszki. Od maja do końca sierpnia, w każdy piątek i sobotę, będzie możliwość zwiedzania Kopca nocą.