Inscenizacja Bractwa św. Rity zakończy odpust w sądeckim sanktuarium świętej od spraw beznadziejnych

Święta Rita i jej sądeckie sanktuarium

Święta Rita urodziła się w 1381 roku we Włoszech w pobożnej rodzinie. Była jedynym i wyczekiwanym dzieckiem. Chciała wstąpić do zakonu ale rodzice postanowili wydać ją za mąż w wieku 14 lat. Gdy jej mąż został zamordowany, a niedługo później synowie bliźniacy zmarli na zarazę, postanowiła wstąpić do klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascii. W życiu zakonnym często się umartwiała, biczowała, nosiła włosienicę, pościła o chlebiw i wodzie. Przy tym była łagodna i ciepliwie przyjnmowała wszelkie cierpienie. W 1443 roku podczas Wielkiego Postu została obdarzona stygmatem rany na czole, niczym od kolca z cierniowej korony. Przed śmiercią miała widzenie Jezusa Chrystusa. Jeszcze przed pochowaniem jej ciała zaczęły się cudowne uzdrowienia i nawrócenia. W 1628 roku papież Urban VIII podpisał dekret o beatyfikacji św. Rity, a w 1900 r. kanonizował ją papież Leon XIII.

Odpust ku czci św. Rity w Nowym Sączu

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się w piątkowy wieczór, 17 maja. Wówczas podczas mszy świętej dokonano uroczystego przyjęcia nowych członków do Bractwa św. Rity. Po nabożeństwie odbyła się procesja do figury św. Rity, która znajduje się w jej ogrodzie przed świątynią. Inauguracji odpustu i jubileuszu przewodniczył proboszcz sądeckiej parafii Matki Bożej Niepokalanej ks. Czesław Paszyński i to on błogosławił wiernym relikwiami św. Rity przy Jej figurze. Sobota natomiast to był dzień poświęcony małżeństwom.