Inwestorzy stracili miliony. Co najmniej 152 osoby poszkodowane. Akcja i apel CBA

Prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czynności przeprowadzono w Warszawie, Siemianowicach Śląskich i Krakowie. Działanie te były związane ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

- Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w tym dokumentacja, dane elektroniczne i zeznania świadków, wskazują, że co najmniej 152 osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł. Postępowanie dotyczy emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX między innymi przez spółki z grupy Great Private Equity. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz produkcję filmową - informuje we środę rano Wydział Komunikacji Społecznej CBA.