IV LIGA PIŁKARSKA. Jawiszowice w końcówce meczu pogrążyły Glinika Gorlice, który wcześniej zmarnował piłkę meczową. ZDJĘCIA

Po przerwie gospodarzom nie udało się postawić pieczęci na wygranej. Eryk Ceglarz przegrał pojedynek z bramkarzem gorliczan. Jak się później okazało, nie był to jedyny pojedynek tych „rewolwerowców”.

Tuż przed przerwą, po akcji oskrzydlającej Eryka Ceglarza , do siatki trafił Kamil Karcz.

Wreszcie, po prostopadłym podaniu od Sebastiana Frączka , z lewej strony w pole karne wpadł Eryk Ceglarz i po „złamaniu akcji do środka, uderzył w dalszy róg.

...Glinik Gorlice wrócił do gry

W końcówce wydawało się, że będzie zwrot losów tego spotkania. W 86 min Eryk Ceglarz nie wykorzystał karnego, co do podyktowania którego goście mieli spory żal do arbitra. Jednak Bartłomiej Czochór, rzucając się w swój lewy róg, wyczuł intencję snajpera jawiszowiczan i całej czwartej ligi (86 min).

Dwie minuty później, mógł, a w zasadzie powinien być remis. Damian Śliwa z prawej strony wpadł w pole karne i - będąc zaledwie 7 metrów od bramki – „szukał” bliższego rogu. Uderzył jednak zbyt lekko i Artiom Hamelka nie dał się zaskoczyć.