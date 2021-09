Jak powinni zachowywać się uczestnicy ruchu drogowego w pobliżu przejść dla pieszych? Wywiad z policjantką

Od czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przede wszystkim skupiono się na pieszych. Dokument zapewnia pieszym większą ochronę w rejonie przejść dla pieszych.

Jakie obowiązki mają piesi? Jakie kary przewidziano za łamanie przepisów?

Z Katarzyną Matras czyli Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu rozmawia Paweł Mocny.

Jak powinien zachowywać się kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych?

Regulacje obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku w zakresie ruchu drogowego nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych musi – poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.