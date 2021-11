Jak przygotować jajko po benedyktyńsku [PRZEPIS]

Wśród niezliczonych metod przygotowywania jajek – na miękko, na twardo, sadzonych, faszerowanych, marynowanych, pod postacią omletów, jajecznicy czy w formie pasty – jajko po benedyktyńsku uchodzi za jedno z trudniejszych w przygotowaniu. Gotowanie bez skorupki możliwe jest nawet wtedy, gdy nie chcemy wbijać jajka bezpośrednio do wrzącej wody. Wystarczy skorzystać z praktycznego patentu, który choć odbiega od tradycyjnej metody, niweluje ryzyko porażki.

Sprytnym sposobem na wyczarowanie jajka w koszulce jest wbicie go do posmarowanej masłem, przeźroczystej folii spożywczej i przygotowanie małej paczuszki, którą umieszczamy we wrzątku.