Jak wzmacniać odporność? Fakty i mity o budowaniu odporności [PORADNIK]

Odporność to strażnik naszego organizmu, którego głównym zadaniem jest zwalczanie infekcji. Jest kilka prostych sposobów, aby ją wzmocnić, jednak dr hab. inż. Dariusz Włodarek – dietetyk i żywieniowiec, kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podkreśla, że ważna jest systematyczność: – Jeśli w okresie jesienno-zimowym podejmujemy pierwsze kroki do wzmocnienia odporności, warto utrzymać ten kierunek na dłużej. Nasz układ immunologiczny potrzebuje czasu, żeby efektywnie zwalczać różnego rodzaju drobnoustroje. Wielokrotnie też zdarza się, że „przygotowujemy” się na jesień zdecydowanie za późno – nie da się wzmocnić odporności w ciągu kilku tygodni, to mit. Regularne dbanie o układ immunologiczny pozwala unikać takich sytuacji. Ekspert wyjaśnia też inne, popularne przekonania: