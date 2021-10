Jakub Kuszlik: "Ten konkurs pokazał mi, że mogę się nie czuć w czymś dobrym, ale nie znaczy to, że tego nie zrobię dobrze" - rozmowa

Emocje opadły?

Jeszcze trochę dochodzę do siebie, bo to jednak było wielkie przeżycie. Konkurs był bardzo długi, więc wydaje mi się, że nie można tak łatwo przejść do porządku dziennego. Dużo jest też rzeczy okołokonkursowych: układanie grafiku, pojawiają się propozycje koncertów.

Spodziewał się pan tak wysokiego wyniku?

Niczego się nie spodziewałem. Szedłem na konkurs absolutnie bez żadnych oczekiwań. Chciałem po prostu jak najlepiej zagrać. Chciałem sprawdzić swoje możliwości.

Wspominał pan o bardzo wysokim poziomie konkurentów. Zwycięzca był już wcześniej faworytem. Jak to wyglądało z pana punktu widzenia?

Za mało słuchałem, żeby powiedzieć cokolwiek na ten temat. Każdy ma jednak swoją opinię, ponieważ muzyka jest bardzo subiektywną dziedziną. Zebranie grupy siedemnastu jurorów służy temu, żeby właśnie zobiektywizować ten wynik. Dlatego temu werdyktowi ufam.