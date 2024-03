Jakub Lofek, decydując się na sport, zawsze chciał pisać historię i zrobił to w Tajpiej, w łyżwiarskich mistrzostwach świata juniorów

Komentatorzy prześcigają się w komplementowaniu oświęcimskiego łyżwiarza, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Warto jednak przypomnieć, że po raz ostatni polski solista zameldował się w pierwszej „dziesiątce” mistrzostw świata juniorów 41 lat temu. W 1983 roku ósmą lokatę zajął Andrzej Strzelec. Wcześniej, na szóstej pozycji, meldował się Grzegorz Filipowski (1979 i 1980 roku). Te liczby najlepiej obrazują sukces oświęcimskiego łyżwiarza.

Jakub Lofek systematycznie pnie się w światowych rankingach wśród solistów. Debiutował w 2022 roku w Tallinie, zajmując wówczas 24. lokatę. Rok później, w Calgary, był 19. Przed wyjazdem do Chin oświęcimian mówił wprost, że znów chce poprawić swój wynik. Czy spodziewał się aż tak dobrego rezultatu?

- Mogę powiedzieć, że spełniło się moje marzenie, bo udało się zrobić ogromny postęp. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że do miejsca w pierwszej „dziesiątce” zabrakło mi 0,13 punktu, to można odczuwać lekki niedosyt. Jednak awans do TOP 10 byłby spełnieniem wielkiego marzenia. Było w moim zasięgu, ale przynajmniej mam do pokonania kolejne wyzwanie – mówi z uśmiechem Jakub Lofek.