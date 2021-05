Jan Śpiewak wciąż bez pozwu za film o aferach Krakowa. "Byłby to ciekawy proces"

- Można mówić o wielu rzeczach bez podstaw - tak m.in. komentował film wkrótce po jego opublikowaniu w Internecie prezydent Jacek Majchrowski. Stwierdził, że obejrzał go „z obrzydzeniem”, odnosząc się do afer mówił o „domysłach dziennikarskich”.

Zapytaliśmy w krakowskim magistracie, czy zgodnie z ówczesną, sprzed prawie trzech miesięcy, zapowiedzią, jest decyzja o podjęciu kroków prawnych w reakcji na ten film? Czy prezydent pozwał Jana Śpiewaka lub zamierza oddać sprawę do sądu?

- W tej chwili sprawą zajmują się prawnicy, a ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła - odpowiedziała na te pytania Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa prezydenta Krakowa.

Również sam Jan Śpiewak potwierdza, że nie dostał żadnego pisma sądowego w sprawie filmu o Krakowie.

- Po pierwsze nie wiem, na czym miałby się opierać ten pozew, bo w filmie zawarłem tylko fakty - podkreśla w rozmowie z nami Jan Śpiewak. - Oczywiście ja już przegrałem w Polsce parę spraw, w których druga strona nie była w stanie udowodnić zarzucanego mi kłamstwa, tak jak w przypadku pani Ćwiąkalskiej, znanej mecenas z Krakowa, gdzie sąd uczynił mnie przestępcą za po prostu stwierdzenie kilku faktów. Więc nie wykluczam, że Jacek Majchrowski również by mógł trafić na sędziów, którzy by mnie skazali za same fakty. Ale ja się absolutnie takiego procesu nie boję. Wręcz uważam, że byłby to ciekawy proces, w którym można by pokazać tło tych wszystkich spraw, które nagłośniłem i ukazać tę „cywilizację korupcji” (raczej antycywilizację), która panuje w krakowskim magistracie - mówi warszawski aktywista.