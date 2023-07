Jarmark św. Małgorzaty w Nowym Sączu okazją do podróży w czasy średniowiecza. Impreza wróciła po przerwie spowodowanej pandemią Alicja Fałek

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, po przerwie spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, wróciło do organizacji Jarmarku św. Małgorzaty. Dwudniowa impreza to okazja do podróży w czasy średniowiecza, poznania dawnych zwyczajów i zawodów a także przypomnienia historii miasta.