Jazz na harfę i smyczki. W poniedziałek 27 maja rozpoczyna się 30. edycja festiwalu Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie

Głównym celem festiwalu jest prezentacja projektów muzycznych reprezentujących różnorodne nurty i stylistyki we współczesnej muzyce improwizowanej. Publiczność ma szansę obcować z uznanymi gwiazdami i legendami jazzu, a równocześnie, co jest specjalnością tego festiwalu, każdorazowo jest zaskakiwana pojawieniem się nieznanych wcześniej młodych odkryć muzycznych. W tym roku festiwal odbędzie się już po raz trzydziesty.

- Ta długowieczność naszej imprezy ma kilka przyczyn. Przede wszystkim to unikatowa formuła, zestawiająca ze sobą uznanych wykonawców z debiutantami. W roli gwiazd pojawiają się najczęściej artyści z zagranicy, którzy występują w Krakowie lub nawet w Polsce po raz pierwszy. Nie ścigamy się z innymi organizatorami na największe nazwiska, tylko wyszukujemy wyjątkowych muzyków, którzy pokazują, że na jazz można spojrzeć z nieco innej strony. Mamy też stałe źródło finansowania z kasy Miasta Krakowa. To pozwala co roku realizować festiwal bez większych zakłóceń. No i dorobiliśmy stałej publiczności, czekającej co roku na nasze propozycje – mówi nam Grzegorz Motyka, dyrektor artystyczny festiwalu.