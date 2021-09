Jean-Paul Belmondo nie żyje. "Zmarł nieoczekiwanie, ale spokojnie"

"Do utraty tchu" Jeana-Luca Godarda (1960) - jeden z najważniejszych dzieł francuskiej nowej fali, kryminał "Szpicel" (1962), "Szalony Piotruś" (1965) czy "Podróż rozpieszczonego dziecka" (1988) to filmy, które przyniosły mu największą popularność. Choć na koncie miał ponad osiemdziesiąt tytułów, a filmy przyniosły mu sławę i pieniądze, jego pasją pozostał teatr.

Urodził się 9 kwietnia 1933 w Neuilly-sur-Seine jako syn paryskiego rzeźbiarza Pied-Noir Paula Belmondo pochodzącego z Algierii i tancerki Sarah Rainaud-Richard. Jako dziecko nie przepadał za szkołą, czas wolał spędzać na boisku i w ringu - zamiłowanie do sportu wykorzystywał wile lat późnej na ekranie, Belmondo bardzo rzadko zastępowali kaskaderzy - aktor zawsze chciał sam grać wszystkie sceny.

W wieku 17 lat zaczął grać na scenie. Ukończył studia aktorskie i zaczął karierę od ról drugoplanowych. Sławę przyniosła mu rola w filmie "Do utraty tchu" Jean-Luca Godarda z 1960 roku. Rola Michela Poiccarda (Laszlo Kovacsa) przyniosła mu sławę nie tylko we Francji, Belmondo stał się jednym z najważniejszych postaci europejskiej komedii i kina akcji. Kolejne role to kolejne sukcesy Belmondo: "Cartouche zbójca", "Człowiek z Rio" czy "Szalony Piotruś" z 1965 roku.