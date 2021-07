"Jemy borówki na polu". Wakacyjne spotkania z językiem polskim w Rabce-Zdroju i online

- Język, którym mówimy, określa nas w równym stopniu, jak nasz wygląd: często po usłyszeniu jednego zdania wyrabiamy sobie opinie o naszym nowo poznanym rozmówcy. Dlatego, skoro poświęcamy czas, energię i pieniądze, by sprostać aktualnym wymaganiom mody, warto poświęcić chwilę uwagi temu, co się dzieje, gdy otworzymy usta, by dać wyraz swoim myślom i co w jednej chwili może utwierdzić albo zrujnować nasz długo wypracowywany wizerunek - wyjaśnia ideę projektu Iwona Haberny.