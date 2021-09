Jesienne zupy. Klasyczna zupa grzybowa ze świeżych prawdziwków z makaronem [PRZEPIS]

Zupa z prawdziwków to prawdziwy rarytas. Jesienią warto chociaż raz przygotować pyszną zupę ze świeżych grzybów. Przepisem podzieliła się nasza Czytelniczka Joanna Tokarz, autorka bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Na temat wartości odżywczych grzybów narosło wiele mitów. Wynikają one przede wszystkim z faktu, iż grzyby w 80 procentach składają się z wody. W związku z tym wiele osób docenia ich wykwintny smak, ale nie uznaje ich składu za wartościowy. Jest to błędne założenie, ponieważ grzyby zawierają wiele wartości odżywczych ważnych dla organizmu człowieka. Borowik szlachetny (prawdziwek) nie jest tu wyjątkiem. Przede wszystkim zawiera duże ilości białka. Białko w tym grzybie składa się z aminokwasów egzogennych – bardzo dobrze przyswajalnych przez organizm i w związku z tym bardzo cennych!

W prawdziwku znajdziemy także węglowodany i kwasy tłuszczowe – te najlepsze dla zdrowia – wielonienasycone. Nie zabraknie także składników mineralnych takich jak fosfor, magnez, żelazo i potas oraz wielu witamin: A, B, C, D, E i PP.

Zupa z prawdziwków. Fot. Joanna Tokarz

Zupa z prawdziwków [PRZEPIS]

Składniki: