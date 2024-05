Jest koncepcja dla nowego żłobka na Wzgórzach Krzesławickich. Znajdzie tam miejsce 60 maluchów

Pomieszczenia dla ok. 60 dzieci

Żłobek powstanie przy ul. Wadowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Glinik. Będzie to budynek, zaprojektowany na rzucie zbliżonym do kwadratu i tak usytuowany, aby zapewnić optymalne warunki oświetleniowe dla maluchów. Na dwóch kondygnacjach przewidziano pomieszczenia dla ok. 60 dzieci, w tym strefy zabaw i leżakowania, jadalnie, kuchnię, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i administracyjne. Wokół zaaranżowany będzie teren zielony, a od strony ulicy znajdzie się kilka miejsc postojowych.