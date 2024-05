Jezioro Rożnowskie modne i popularne wśród celebrytów. Oni pokochali luksusowe hotele i niesamowite widoki

Jezioro Rożnowskie dużą atrakcją turystyczną

Malownicza okolica położona nad jeziorem stała się bardzo popularna i modna wśród osób, które szukają wypoczynku w otoczeniu przyrody. Jezioro Rożnowskie to jedno z najpiękniej położonych jezior w Małopolsce. Stąd zainteresowanie turystów oraz celebrytów, aktorów, dziennikarzy czy piłkarzy. To także miejsce, w które inwestuje znany sądecki milioner Andrzej Wiśniowski. Teraz w teren zainwestował inny sądecki przedsiębiorca - Czesław Bogdański.

Milioner wybuduje hotele nad Jeziorem Rożnowskim

Nowe inwestycje na jeziorem wpływają na rozwój turystyki. Do gminy Gródek nad Dunajcem wpłynął wniosek o przystąpienie do zmian w studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który może mieć istotne znaczenie dla przyszłości tego urokliwego zakątka Sądecczyzny. Wnioskodawcą jest sądecki milioner Andrzej Wiśniowski. Gmina potwierdza, że tereny o których mowa we wniosku mają być wykorzystane do celów turystycznych. Andrzej Wiśniowski jest już właścicielem jedynego luksusowego hotelu w okolicy. Biznesmen wybudował nad jeziorem pięciogwiazdkowy hotel Heron.