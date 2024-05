Juwenalia Krakowskie 2024. Na scenie najlepsi raperzy! Studenci bawili się wraz ze Szpakiem, Kizo i Avim! ZDJĘCIA Julia Stankowska

Juwenalia Krakowskie. Środa 15 maja - to był kolejny juwenaliowy dzień, podczas którego organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla studentów i młodzieży. Tego dnia nie zabrakło koncertów inauguracyjnych, zlokalizowanych w dwóch miejscach: Strefie Plaża i Strefie Żaczek. My zajrzeliśmy do pierwszej z nich, mieszczącej się na Miasteczku Studenckim AGH. Zobaczcie, jak bawili się studenci! ZDJĘCIA