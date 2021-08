Już w ten weekend odbędzie się kolejna edycja Nocy Cracovia Sacra Julia Kalęba

Kolejna, 14. odsłona Nocy Cracovia Sacra, ukazująca fenomen kultury duchowej miasta, odbędzie się tradycyjnie 14 i 15 sierpnia. Anna Kaczmarz / Polskapresse / Dziennik Polski

W najbliższy weekend 14 i 15 sierpnia odbędzie się kolejna odsłona Krakowskich Nocy. Tym razem mieszkańcy i odwiedzający miasto turyści będą mogli obejrzeć dzieła zdobiące na co dzień mury świątyń i przyjrzeć się tzw. hodegetriom krakowskim. Co to takiego?