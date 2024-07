Kacper Chełmecki z Wisły i Krystian Lelek z Hutnika w I-ligowej kadrze Stali Stalowa Wola

Kacper Chełmecki po wywalczeniu wraz ze Stalą awansu do I ligi opuścił tę drużynę na kilka tygodni tylko formalnie. Jego wypożyczenie z Wisły wygasało 30 czerwca, ale po tym, jak przed tygodniem przedłużył kontrakt z "Białą Gwiazdą" do 2026 roku, zostało od 1 lipca odnowione. 20-letni napastnik przygotowuje się do nowego sezonu ze Stalą od kilkunastu dni.

W minionym sezonie rozegrał w II lidze 34 mecze, zdobywając dwie bramki i notując sześć asyst.

- Jesteśmy pewni, że Kacper nadal będzie błyszczał na boisku i przyczyni się do kolejnych sukcesów naszego zespołu - czytamy na stronie FB Stali Stalowa Wola.

Na razie nie wiadomo, czy tą samą drogą podąży Arkadiusz Ziarko. 20-letni obrońca występował w Stali przez ostatnie dwa sezony, także na zasadzie wypożyczenia, a jego kontrakt z Wisłą obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Trener Kazimierz Moskal nie zabrał go na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej, natomiast piłkarz pojawił się na pierwszych zajęciach po urlopie w Stalowej Woli.