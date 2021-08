Kajakarstwo. Klaudia Zwolińska: Moje 5. miejsce na Igrzyskach? Sprawiedliwe [Rozmowa]

Złapałem Cię akurat w trakcie zakupów w galerii. Małe szaleństwo, by odpocząć od sportu?

(uśmiech) Nie, po prostu między kolejnymi zawodami wybrałam się, by zakupić… szampon. Na szaleństwo w galerii nie mam czasu, ale wcale mi to nie przeszkadza. Lepiej mi idąc w tę sportową stronę.

Sprawdziłem. Prócz bycia sportowcem nie zapominasz o nauce.

Już w Tokio obroniłam się online. Ukończyłam licencjat z Pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Całą tę kwestię zamknęłam przed startem na IO. Miałam więc spokojną głowę i mogłam skoncentrować się tylko na kajakach. Od października zacznę magisterkę.

Gratulacje. Zahaczmy o sport. W sierpniu w słoweńskim Solkan zakończył się pewien ważny etap Twojej kariery.

Zakończyłam wiek młodzieżowca. To w ogóle bardzo fajna historia, bo wcześniej w tym samym miejscu kończyłam wiek juniora i wówczas zdeklasowałam rywali. Teraz to powtórzyłam, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.