Kamil Zapolnik zamienił "Żubry" na "Słonie", ekstraklasę na I ligę

31-letni pomocnik w ubiegłym sezonie rozegrał 30 spotkań i strzelił pięć bramek w PKO Ekstraklasie w Puszczy Niepołomice.

W sumie w klubie z Niepołomic grał 1,5 roku. W ekipie „Żubrów” zaliczył 46 spotkania, zdobywając siedem goli, notując sześć asyst (dorobek dotyczy spotkań ligowych i pucharowych).

W sezonie 2022/23 również występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wówczas był w Miedzi Legnica. Wcześniej w ekstraklasie grał w Górniku Zabrze (2018-20) z dorobkiem 46 meczów, 7 bramek i asyst. Wtedy trenerem tej drużyny był obecny szkoleniowiec „Słoni” Marcin Brosz.

Łącznie w najlepszej polskiej lidze rozegrał 82 mecze, zdobył 8 bramek (pięć w Puszczy, trzy w Górniku), zaliczył 10 asyst (po pięć w Puszczy i Górniku). Szczególnej urody było jego trafienie zdobyte przewrotką w spotkaniu z ŁKS-em.

Zapolnik to wychowanek Włókniarza Białystok. Później trafił do Jagiellonii Białystok. Jego kolejnymi drużynami były Olimpia Zambrów i Wigry Suwałki. Od 2017 do 2018 bronił grał GKS-u Tychy. Jego dorobek w Fortunie 1 Lidze to 41 meczów, 10 goli i dwie asysty. Lata 2020-22 napastnik spędził w Miedzi Legnica. Zaliczył 73 mecze, strzelił 16 goli i miał osiem asyst.