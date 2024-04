"Kanalia" i "śmieszny dziadek z internetu". Jerzy Urban powróci w Teatrze Łaźnia Nowa

W roli Jerzego Urbana Adam Ferency.

– Na wieść o tym, że tworzymy spektakl „Urban. Idę po was…” natychmiast pojawili się „życzliwi” internauci, którzy oznajmili, że przyklei się do mnie gęba Urbana. Ich zdaniem, pamięć o Urbanie powinna zniknąć z powierzchni Ziemi – mówi Adam Ferency. – To niesamowite, że ciągle są w Polsce ludzie, którzy chcieliby kogoś wycinać z historii. Zaczynając od Mieszka I, o którym nic nie wiemy, a kończąc na Jerzym Urbanie, o którym próbujemy coś powiedzieć. Sztuka powinna, a wręcz ma obowiązek zajmować się ludźmi, którzy są w jakiś dramatyczny sposób pogmatwani. Nie tylko pogmatwani przez to, że są cyniczni i podli do szpiku kości, ale również dlatego, że są zanurzeni głęboko w swoim czasie. Nie da się ich zrozumieć w oderwaniu od tego czasu. Fakt, że niektórzy politycy, ale też ludzie tzw. kultury chcą manipulować zbiorową pamięcią do osiągnięcia swoich własnych celów, powoduje, że nie jesteśmy w stanie w Polsce przerobić i doprowadzić do końca żadnej ważnej sprawy. Chciałbym, żeby wiadomość o tym, że Urban idzie po nas, publiczność potraktowała nie tylko jako zaproszenie, ale również jako memento.