Kanapki z różnych stron świata. Panini czy reuben? Zobacz, jakich warto spróbować [PRZEPIS]

Trudno znaleźć w Polsce dom, gdzie nie jada się kanapek – nasz pyszny, rodzimy chleb lub chrupiąca bułka, do tego świeże masło, ser, pomidor, wędlina… Albo twarożek, rzodkiewki i szczypiorek. Jednak to nie jedyne pomysły na pyszny początek dnia.

Kanapki na ciepło i z fantazją

Tosty nie muszą oznaczać zwykłych trójkątów z zapiekanym serem. Warto puścić wodze fantazji i dodać do zapiekanych kanapek np. pieczarki, pokrojoną w cienkie paski paprykę, oliwki czy kukurydzę. Do tostów świetnie pasuje też wędlina, a także pieczone mięsa, pokrojone w plasterki.

Panini znakomicie sprawdzi się też z innymi dodatkami, ale ważne, by wśród składników był ser, który pod wpływem ciepła apetycznie się roztopi. Świetnie skomponuje się z pokrojoną w piórka cebulą, suszonymi pomidorami, świeżymi liśćmi szpinaku i szynką.

Panini przywędrowały do Polski z Włoch. W słonecznej Italii jada się je np. w wersji caprese, czyli z pomidorami, serem mozzarella i bazyliowym pesto. Częstymi dodatkami jest też szynka lub inne kultowe włoskie wędliny, np. bresaola, salame i mortadela.

Kanapki zza oceanu

Pieczywo z dodatkami kochają także Amerykanie. USA to m.in. ojczyzna Club Sandwich, czyli słynnych trójkątnych kanapek z mnóstwem dodatków, przytrzymywanych przez wykałaczkę lub – w wersji XXL: przez patyczek do szaszłyków. W klasycznej wersji zawiera w sobie pokaźną porcję mięsa, np. drobiu lub bekonu i warzywne dodatki. Co ciekawe, początki tej kultowej kanapki datuje się na końcówkę XIX wieku!

Słynne amerykańskie trójkątne kanapki z mnóstwem dodatków. fot. pixabay

W USA rozpropagowano także bajgle, czyli chrupiące okrągłe bułki z dziurką. Najczęściej posypane makiem lub sezamem są idealną propozycją śniadaniową. Podawane na ciepło, z lekko roztopionym masłem i dodatkami dają energię na całe przedpołudnie. We wszystkich kanapkach, a w bajglach szczególnie, warto zwracać uwagę na jakość składników używanych do ich przygotowania. Bazą musi być dobre masło, które uwydatni i podkreśli wyjątkowy smak kanapki.