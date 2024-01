Naleśniki po tajsku w 5 odsłonach. Jak je zrobić i co do nich dodać? Zobacz przepisy

Naleśniki w kuchni tajskiej

Naleśniki po tajsku, znane również jako roti, są popularnym przysmakiem na ulicach Tajlandii i są dostępne w różnych wersjach, z różnymi nadzieniami i dodatkami. Chociaż nie są to tradycyjne dania główne kuchni tajskiej, stanowią smaczną przekąskę, która jest lubiana zarówno przez mieszkańców Tajlandii, jak i turystów. Charakteryzują się przy tym kilkoma unikalnymi cechami. – Tajskie naleśniki, w odróżnieniu do tradycyjnych, europejskich, różnią się przede wszystkim rodzajem ciasta, które przygotowuje się z mąki ryżowej lub pszennej. Wyrabia się je jak np. ciasto na pizzę, a następnie dzieli na mniejsze porcje, wałkuje na cienkie jak papier wręcz prześwitujące placki i smaży na rozgrzanej blasze lekko nawilżonej tłuszczem – zdradza szef kuchni marki House of Asia Pongthep Aroonsang.

Naleśniki po tajsku na słodko

Naleśniki tajskie w wersji wytrawnej

Naleśnik naleśnikowi nierówny

Naleśniki to danie, które zdobyło popularność na całym świecie, jednak warto pamiętać, że każda kultura ma swoje własne, unikalne wersje tego przysmaku – naleśniki po tajsku stanowią tego fascynujący przykład. Zachęcamy do próbowania ich w tej odsłonie. Przygotowanie i degustacja naleśników po tajsku to prawdziwa podróż kulinarna, która otwiera drzwi do niezwykłego świata smaków.