Karpacki Wyścig Kurierów w nowej formule, ale tradycja zostanie podtrzymana

- Gdy wybuchła pandemia koronawirusa wszystkie wyścigi odwołano – przypomina Tomasz Wójcik, dyrektor KWK. - Międzynarodowa Unia Kolarska z czasem poinformowała, że jest możliwość przyznania nowego terminu. Nasz wyścig jest wyjątkowy, zawsze łączył kraje. Widząc, że teraz etapy zagraniczne są niemożliwe do przeprowadzenia, postanowiliśmy go ograniczyć. I to do jednego odcinka, bo miasta etapowe nie mogły dać gwarancji na przeprowadzenie imprezy. Wyścig zostaje więc w domu. Zależało mi, żeby na jubileusz 45-lecia, koniecznie się odbył i nawiązał do historii. Jak jest bieda to zawsze łatwiej przeprowadzić imprezę u siebie. Nie zawiedli mnie wszyscy sponsorzy, których miałem - Instytut Felczaka, marszałek województwa małopolskiego, Lotto.

Wyścig ruszy w poniedziałek o godz. 11 z Tarnowa, a przyjazd na metę w Ciężkowicach planowany jest na godz. 15. W tym dwóch miastach Małopolski, wyścig się narodził, potem skutecznie odrodził i… jedzie dalej, a na mecie wyścigu, zapewne spotkać będzie można ojców – założycieli „Kurierów” z wiecznie młodym doktorem Mieczysławem Królem (rocznik 1938) na czele.