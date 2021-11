Kashell prezentuje nową piosenkę i zapowiada debiutancki album. Krakowski raper AbradAb i grupa Coma razem

- Utwór powstawał w czasach dużej niepewności, kiedy wielu z nas zadawało sobie pytanie: co będzie dalej, co ze mną, jak się odnajdę w nowej rzeczywistości? Jest to jeden z najmocniejszych brzmieniowo utworów naszego składu, jego energia umocniła mnie w przekonaniu, że nie można się załamywać, poddawać i cokolwiek się wydarzy, musimy stawić temu czoła. Jedyną opcją jest patrzeć przed siebie i podążać swoją drogą. Prostą czy krętą, łatwą czy trudną, ale jednokierunkową - a więc zawsze do przodu! - deklaruje AbradAb.