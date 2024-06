Kazimierz Moskal podsumował pierwszy sparing Wisły Kraków: Jedną jedenastką nie damy rady pogodzić wszystkich spraw

O spotkaniu z Puszczą szkoleniowiec Wisły powiedział: - Zdecydowanie pierwsza połowa była dużo lepsza w naszym wykonaniu. Myślę, że mieliśmy kontrolę nad tym, co się działo na boisku. Było sporo jakości. Brakowało może pazerności w polu karnym, żeby wykończyć sytuacje. W drugiej połowie przede wszystkim kilku zawodników z musu nie grało na swoich pozycjach. Tej jakości było już mniej i straciliśmy bramkę po stałym fragmencie, czego można się było spodziewać. Mam pierwszy pełniejszy obraz tej kadry, pierwsze wnioski. Na pewno potrzebujemy wzmocnień. Nie ulega to wątpliwości. Jeśli chodzi o dwóch nowych, to myślę, że Rafał Mikulec dawał radę na lewej obronie. Olivier Sukiennicki też często pokazywał się do gry, był pod piłką, był ruchliwy. Wiadomo, że to ich pierwsze mecze w nowej drużynie i pewnie to też miało wpływ na ich postawę, ale generalnie pozostawili pozytywne wrażenie.