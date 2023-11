Kibice Kotwicy Kołobrzeg na meczu w Krakowie. Policja wstrzymała ruch obok stadionu Hutnika. Zdjęcia Tomasz Bochenek

Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Z sektora dla gości dopingowało podczas tego meczu piłkarzy Kotwicy dwudziestu kibiców. Trzeba przyznać, że zafundowali sobie naprawdę daleki wyjazd, no i w Nowej Hucie stawili się liczniej niż w sierpniu 2022 r., kiedy było ich trzech. W niedzielę 5 listopada 2023 roku ze względu na przyjazd busów z sympatykami kołobrzeskiego klubu policja w południe zatrzymała na kilka minut ruch na ulicy Ptaszyckiego. Grupa osób w sektorze gości potem solidnie zmokła na deszczu, ale też doświadczyła niecodziennych wrażeń. No bo piłkarze z Kołobrzegu przegrywali już z Hutnikiem 0:3, a pokonali go 5:3. Po meczu podeszli do swoich sympatyków. ZOBACZCIE ZDJĘCIA